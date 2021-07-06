Новый сезон планируют открыть 25 июля.
Анатолий Демьяненко, ПФЛ
06 июля 2021, 14:32
Сегодня в Доме футбола в Киеве прошла жеребьевка календаря Первой и Второй лиг на сезон-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ.
Почетным гостем церемонии был известный отечественный футболист и тренер, первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко, который и провел жеребьевку.
В Первой лиге, как и в двух группах Второй лиги, будут участвовать по 16 клубов. Старт нового сезона запланирован на 25 июля.
Вашему вниманию календари первых четырех туров в Первой и Второй лигах Украины.
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