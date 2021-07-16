Валерий Иващенко получил должность наставника "пивоваров".
Валерий Иващенко. Фото ФК Оболонь
16 июля 2021, 21:08
Киевская Оболонь, которая выступает в Первой лиге Украины, объявила имя главного тренера команды.
Как сообщает пресс-служба киевлян, Валерий Иващенко назначен на должность главного тренера.
В мае украинский специалист был назначен исполняющим обязанности тренера Оболони, а уже сегодня подписал полноценный контракт с "пивоварами" по системе 1+1.
В прошлом сезоне Оболонь не смогла квалифицироваться в УПЛ, заняв восьмое место в Первой Лиге.
Напомним, Рух подписал меморандум о сотрудничестве с перволиговым Прикарпатьем.