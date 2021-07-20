Украина: Первая лига

Украинский форвард Константин Черний продолжит карьеру в Первой лиге.

Киевская Оболонь объявила о трансфере украинского форварда Константина Черния, последним клубом которого был Кривбасс из Кривого Рога. Информирует клубная пресс-служба.

По официальным данным, "пивовары" подписали контракт с нападающим на один год с возможностью пролонгации еще на один сезон. Финансовые условия контракта на сообщаются.

В прошлом сезоне Черний в 23 матчах за Кривбасс забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Оболонь объявила имя наставника команды и продолжает готовится к старту Первой лиге. В первом туре нового сезона "пивовары" сыграют против хмельницкого Подолья. Матч запланирован на 25 июля.