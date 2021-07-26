Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В своем первом матче после возрождения харьковский Металлист с трудом одержал победу над Альянсом из Липовой Долины.

Подопечные Александра Кучера отправила два гола в ворота соперника лишь под занавес игры, когда имели численное преимущество.

Предлагаем вам обзор матча:

Альянс — Металлист 0:2

Голы: Балули, 79 (с пенальти), 90+1.

Альянс: Ефанов, Пикуль, Неплях, Писный, Герт, Лебеденко, Поднебенный (Лучик, 59), Ярошенко (Шарай, 59), Рогозинский (Шмигельский, 59), Агапов, Загинайлов (Адаменко, 41).

Металлист: Каневцев, Танчик (Нехтий, 67), Сарапий, Федорив, Люлька (Шопин, 46), Банада (Поступаленко, 52), Ралюченко, Балули, Подлепенец, Риаскос (Жо, 88), Фомин (Маилтон, 46).

Предупреждения: Агапов, Лебеденко, Шмигельский — Банада, Федорив, Ралюченко, Сарапий.

Удаления: Неплях, 37 (прямая красная карточка), Писный, 79 (вторая желтая карточка).