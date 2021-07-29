Функционер подробно изложил свое видение ситуации.
Скандал, разгоревшийся после окончания уже первого матча с участием харьковского Металлиста в поединках Первой лиги, в котором команда Александра Кучера обыграла Альянс из Липовой Долины (2:0), продолжает исключительно набирать обороты.
Мы уже стали свидетелями заявлений президента Альянса Сергея Демченко о том, что его команда готовится к досрочному прекращению участия в текущем розыгрыше чемпионата, а ПФЛ подтвердила возможное расформирование клуба после принятия подобного решения.
В последствии, главному функционеру Альянса пришлось изложить свою позицию на официальном сайте клуба:
"Я, президент ФК Альянс, привык доводить все до логического завершения, но...
Перед новым футбольным сезоном были амбициозные планы — побороться за выход в УПЛ. Для этого был сохранен костяк команды (17 игроков), который провел 13 матчей в конце прошлого сезона без поражений. Были подписаны футболисты, которые должны помочь в решении поставленных задач.
Сыграли мы первую официальную игру в новом чемпионате, и она стала последней каплей!
Почему последняя капля?
Потому что когда вкладываешь: здоровье, душу и собственные средства в футбол, то хочешь получить эмоции. В футболе эмоции бывают разные:
– хорошие — от хорошей игры, положительного результата;
– плохие — от некачественной игры, а особенно — от проигранной (хотя за последние сезоны к поражениям стал относиться спокойнее, кроме последней игры).
Возможно я преувеличиваю, возможно не прав, не сбрасываю вину с себя, но есть много "но".
Кто мешал лучше сыграть в эпизоде с первой красной карточкой? Но, как видно на повторах, не все так однозначно...
Кто позволял говорить с арбитром и получить горчичник, который впоследствии превратился в красную карточку? Но в подобных ситуациях арбитр не слышал разговора соперника...
Кто мешал забивать 11 метровый удар, которого могло и не быть?
Кто мешал нашему игроку сыграть чище против вдвое большего соперника в собственной штрафной в эпизоде с 11-метровым? Но арбитр решил, что это пенальти, а не симуляция.
В таких и много других спорных ситуациях (как мне кажется, а у кого есть свое мнение), арбитр (который получил за игру высокую оценку), трактовал эпизоды в пользу одной команды.
Почему это последняя игра?
Чем больше развивался ФК Альянс (детские, районные, областные команды и профессиональный клуб), тем все больше возникали различные околофутбольные моменты. Это не только касается команды мастеров, но и на всех других уровнях: от детского футбола и дальше.
Так все это и привело к этой ситуации. После всего этого, начинают опускаться руки и в голову лезут разные мысли: "Для кого и для чего это все нужно?!".
Хотя на данный момент и самое сложное — это осознать, что из первоначально создания ФК Альянс был собран по крупицам, коллектив профессионалов, с которыми возможно решать амбициозные цели.
На сегодня в украинском футболе сформировалась система, которую создали футбольные чиновники, функционеры, президенты клубов и сами клубы. Эта система пожирает футбол изнутри и к ней можно отнести многое:
Ангажированность футбольных органов. На словах все клубы равны, а на деле: "Ну вы же понимаете — им нужнее!".
Судейский фактор. О нем можно рассказывать многое, даже с моим не большим футбольным опытом, но это реалии украинского футбола. Хотя бы тот факт, что судьи не должны пересекаться с командами перед игрой. В УПЛ уже осуществляются определенные шаги к этому. Но будут ли они эффективны?
Правильно сказал один из президентов футбольных клубов, что во многом виноваты сами президенты (и я в том числе). Мы сами хотим к себе и своим клубам какой-то лояльности от футбольных чиновников, судей.
Обо всем этом можно писать много, но хотел сказать следующее:
– да, мы футбольная команда из села;
– да, главным спонсором является агрофирма, которая получает свои доходы по выращиванию с/х культур;
– да, нашими болельщиками, за период существования футбольного клуба, стали жители всей Сумской области и не только.
Говорить можно много, но я уважаю себя и свою команду и не хочу декорацией на этой футбольной сцене, когда ты вкладывает душу и собственные финансы, а некоторые действующие лица делают свое дело, а система использует футбольные клубы, как дойных коров. И у меня нет желания, чтобы ФК Альянс выходил на игру, как скот на убой.
PS: Я думаю, после заявления о снятии с чемпионата будут говорить многое:
– наигрались и бросили;
– проблемы с финансированием или экономия финансов;
– нашли повод и т.д.
Хочу всем ответить, что в ФК Альянс никогда не было проблемы с финансированием, начиная с чемпионата района и до сегодняшнего дня.
Это могут подтвердить тренеры, игроки, админперсонал и все остальные кто был связан с нашим клубом.
Чтобы было понятно, на подготовку к сезону было закуплено:
– новую экипировку;
– медикаменты и витамины;
– оборудование для восстановления игроков;
– трекеры для исследования физической активности игроков;
– оплаченные сборы команды;
– оплачены взносы в ПФЛ и арбитраж (все вклады в этом сезоне были увеличены, некоторые из них — в разы).
Планы на сезон были, но была пересечена граница, которую переходить нельзя.
Как не трудно, но хочу поблагодарить всех, кто был причастен к ФК Альянс. Особенно тренерам, игрокам, всему персоналу. Отдельно хочу выделить болельщиков, которые в разные периоды, всегда нас горячо поддерживали и в Байраке, и в Липовой Долине, и в Ромнах, и в Ахтырке, и в Сумах.
Не легкий футбольный путь закончился, но жизнь продолжается…", — гласит эмоциональное заявление руководства футбольного клуба.
Напомним, что ознакомиться со спорными моментами матча Альянс — Металлист вы можете с помощью обзора матча, доступного на нашем сайте.