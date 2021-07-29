Украина: Первая лига

Функционер подробно изложил свое видение ситуации.

Скандал, разгоревшийся после окончания уже первого матча с участием харьковского Металлиста в поединках Первой лиги, в котором команда Александра Кучера обыграла Альянс из Липовой Долины (2:0), продолжает исключительно набирать обороты.

Мы уже стали свидетелями заявлений президента Альянса Сергея Демченко о том, что его команда готовится к досрочному прекращению участия в текущем розыгрыше чемпионата, а ПФЛ подтвердила возможное расформирование клуба после принятия подобного решения.

В последствии, главному функционеру Альянса пришлось изложить свою позицию на официальном сайте клуба:

"Я, президент ФК Альянс, привык доводить все до логического завершения, но...

Перед новым футбольным сезоном были амбициозные планы — побороться за выход в УПЛ. Для этого был сохранен костяк команды (17 игроков), который провел 13 матчей в конце прошлого сезона без поражений. Были подписаны футболисты, которые должны помочь в решении поставленных задач.

Сыграли мы первую официальную игру в новом чемпионате, и она стала последней каплей!

Почему последняя капля?

Потому что когда вкладываешь: здоровье, душу и собственные средства в футбол, то хочешь получить эмоции. В футболе эмоции бывают разные:

– хорошие — от хорошей игры, положительного результата;

– плохие — от некачественной игры, а особенно — от проигранной (хотя за последние сезоны к поражениям стал относиться спокойнее, кроме последней игры).

Возможно я преувеличиваю, возможно не прав, не сбрасываю вину с себя, но есть много "но".

Кто мешал лучше сыграть в эпизоде ​​с первой красной карточкой? Но, как видно на повторах, не все так однозначно...

Кто позволял говорить с арбитром и получить горчичник, который впоследствии превратился в красную карточку? Но в подобных ситуациях арбитр не слышал разговора соперника...

Кто мешал забивать 11 метровый удар, которого могло и не быть?

Кто мешал нашему игроку сыграть чище против вдвое большего соперника в собственной штрафной в эпизоде ​​с 11-метровым? Но арбитр решил, что это пенальти, а не симуляция.

В таких и много других спорных ситуациях (как мне кажется, а у кого есть свое мнение), арбитр (который получил за игру высокую оценку), трактовал эпизоды в пользу одной команды.

Почему это последняя игра?

Чем больше развивался ФК Альянс (детские, районные, областные команды и профессиональный клуб), тем все больше возникали различные околофутбольные моменты. Это не только касается команды мастеров, но и на всех других уровнях: от детского футбола и дальше.

Так все это и привело к этой ситуации. После всего этого, начинают опускаться руки и в голову лезут разные мысли: "Для кого и для чего это все нужно?!".

Хотя на данный момент и самое сложное — это осознать, что из первоначально создания ФК Альянс был собран по крупицам, коллектив профессионалов, с которыми возможно решать амбициозные цели.

На сегодня в украинском футболе сформировалась система, которую создали футбольные чиновники, функционеры, президенты клубов и сами клубы. Эта система пожирает футбол изнутри и к ней можно отнести многое:

Ангажированность футбольных органов. На словах все клубы равны, а на деле: "Ну вы же понимаете — им нужнее!".

Судейский фактор. О нем можно рассказывать многое, даже с моим не большим футбольным опытом, но это реалии украинского футбола. Хотя бы тот факт, что судьи не должны пересекаться с командами перед игрой. В УПЛ уже осуществляются определенные шаги к этому. Но будут ли они эффективны?

Правильно сказал один из президентов футбольных клубов, что во многом виноваты сами президенты (и я в том числе). Мы сами хотим к себе и своим клубам какой-то лояльности от футбольных чиновников, судей.

Обо всем этом можно писать много, но хотел сказать следующее:

– да, мы футбольная команда из села;

– да, главным спонсором является агрофирма, которая получает свои доходы по выращиванию с/х культур;

– да, нашими болельщиками, за период существования футбольного клуба, стали жители всей Сумской области и не только.

Говорить можно много, но я уважаю себя и свою команду и не хочу декорацией на этой футбольной сцене, когда ты вкладывает душу и собственные финансы, а некоторые действующие лица делают свое дело, а система использует футбольные клубы, как дойных коров. И у меня нет желания, чтобы ФК Альянс выходил на игру, как скот на убой.

PS: Я думаю, после заявления о снятии с чемпионата будут говорить многое:

– наигрались и бросили;

– проблемы с финансированием или экономия финансов;

– нашли повод и т.д.

Хочу всем ответить, что в ФК Альянс никогда не было проблемы с финансированием, начиная с чемпионата района и до сегодняшнего дня.

Это могут подтвердить тренеры, игроки, админперсонал и все остальные кто был связан с нашим клубом.

Чтобы было понятно, на подготовку к сезону было закуплено:

– новую экипировку;

– медикаменты и витамины;

– оборудование для восстановления игроков;

– трекеры для исследования физической активности игроков;

– оплаченные сборы команды;

– оплачены взносы в ПФЛ и арбитраж (все вклады в этом сезоне были увеличены, некоторые из них — в разы).

Планы на сезон были, но была пересечена граница, которую переходить нельзя.

Как не трудно, но хочу поблагодарить всех, кто был причастен к ФК Альянс. Особенно тренерам, игрокам, всему персоналу. Отдельно хочу выделить болельщиков, которые в разные периоды, всегда нас горячо поддерживали и в Байраке, и в Липовой Долине, и в Ромнах, и в Ахтырке, и в Сумах.

Не легкий футбольный путь закончился, но жизнь продолжается…", — гласит эмоциональное заявление руководства футбольного клуба.

Напомним, что ознакомиться со спорными моментами матча Альянс — Металлист вы можете с помощью обзора матча, доступного на нашем сайте.