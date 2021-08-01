Украина: Первая лига

Завершились два поединка Первой лиги Украины.

Металлист в рамках поединка второго тура Первой лиги принимал на своем поле Ужгород и добился победы со счетом 3:1.

Харьковчане вышли вперед благодаря автоголу Сартины. Также за них забили Мизюк и Жо. За Ужгород забил Хомченко.

Металлист — Ужгород 3:1

Голы: Сартина ( в свои ворота), 45+1, Мизюк, 62, Жо, 90 — Хомченко

Кривбасс, в свою очередь, минимально обыграл соперника благодаря точному удару Дебелку в начале встречи.

Кривбасс — Нива Т 1:0

Гол: Дебелко, 16