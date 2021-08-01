Украина: Первая лига

Форвард Металлиста поделился ожиданиями от матча второго тура Первой лиги.

Брайан Риаскос доволен своим дебютом в Металлисте и с нетерпением ждет еще одного дебюта — на домашнем стадионе.

"У меня очень приятные впечатления от первого матча в Украине, – цитирует колумбийского нападающего официальный сайт Металлиста. – К сожалению, забить не удалось, но команда победила, поэтому я доволен".

"Очень жду момента, когда смогу дебютировать в Харькове, перед трибунами, которые нас поддерживают. Готов на 200 процентов. Хочу забивать, показывать красивый футбол, радовать наших болельщиков".

Матч Металлист — Ужгород состоится в воскресенье, 1 августа. Начало в 18:45.