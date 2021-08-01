Украина: Первая лига

Полузащитник Металлиста прокомментировал подготовку к матчу 2-го тура Первой лиги.

Евгений Подлепенец считает, что решение Альянса продолжить выступления в Первой лиге на руку Металлисту, и призвал не недооценивать Ужгород.

"Очень хорошо, что Альянс не снимается с чемпионата, ведь мы уже взяли у них три очка, а с ними всем будет непросто, по крайней мере, в Сумах, – цитирует полузащитника официальный сайт клуба. – К следующему матчу готовимся со всей ответственностью. Пусть Ужгород и проиграл в первом туре 0:6, о недооценке соперника и речи быть не может".

"Разницу между Второй и Первой лигами мы уже почувствовали, она большая. Здесь все команды укомплектованы и готовы дать бой. Знаю, что болельщики ждут от нас только побед. Будем стараться, но будет непросто".

Матч Металлист — Ужгород состоится в воскресенья, 1 августа. Начало в 18:45.