Украина: Первая лига

Даниэль Жезус сменил словацкий чемпионат на украинский.

ВПК-Агро на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Даниэлем Жезусом.

Соглашение с 23-летним бразильским хавбеком рассчитано на один год.

Последние два сезона Даниэль провел в словацкой Нитре, за которую он отыграл 13 встреч. В этом году он также успел выступить за Гремио Новуризонтино из бразильской Серии С.

Отметим, что в первых двух турах Первой лиги ВПК-Агро набрал три очка. Свой следующий матч команда Александра Грицая проведет с Подольем.

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