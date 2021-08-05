Даниэль Жезус сменил словацкий чемпионат на украинский.
ВПК-Агро
05 августа 2021, 21:26
ВПК-Агро на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Даниэлем Жезусом.
Соглашение с 23-летним бразильским хавбеком рассчитано на один год.
Последние два сезона Даниэль провел в словацкой Нитре, за которую он отыграл 13 встреч. В этом году он также успел выступить за Гремио Новуризонтино из бразильской Серии С.
Отметим, что в первых двух турах Первой лиги ВПК-Агро набрал три очка. Свой следующий матч команда Александра Грицая проведет с Подольем.
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