Украина: Первая лига

Кривбасс из Кривого Рога одержал минимальную победу над Горняк-Спортом (2:1) в рамках матча третьего тура Первой лиги.

Наставник Кривбасса Геннадий Приходько подвел итоги матча, объяснив, почему победа далась очень тяжело.

"Пропустили мяч после стандарта, хотя разбирали соперника, что угроза буде исходить от них. Во втором тайме мы внесли коррективы в игру. Я считаю, что самая основная заслуга в победе — кривбассовский характер, переломив матч в свою пользу. Поздравляю болельщиков. Большое спасибо им за поддержку", — приводит слова наставника ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, Кривбасс идет на втором месте Первой лиги, набрав одинаковое количество очков с Металлистом (по 9) уступая команде из Харькова по дополнительным показателям.

Ранее генеральный директор криворожского Кривбасса Владимир Баенко рассказал о трудностях клуба на трансферном рынке.