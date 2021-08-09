Состоялся заключительный поединок третьего тура Первой лиги Украины, в котором столичная Оболонь уверенно разобралась с Ужгородом.

Встреча закончилась со счетом 2:0. В составе киевской команды результативными ударами отметились Алексей Лобов и Александр Батальский.

Видео голов и обзор матча:

Ужгород – Оболонь 0:2
Голы: Лобов, 27, Батальский, 90+2.

Ужгород: Ющишин, Савошко, Шкиндер, Сартина (Ференцик, 85), Чушенко, Выскребенцев (Чонка, 51), Ряшко, Пуканич (Дуран, 62), Федак (Мердеев, 46), Пиняшко, Хомченко (Тищук, 65).

Оболонь: Литвиненко, Майданевич, Бородай, Лукьянчук, Осман, Лобов (Батальский, 76), Матяж, Мединский (Савченко, 70), Слободян (Мурза, 61), Суханов (Безуглый, 82), Черний (Щебетун, 59).

Предупреждения: Федак, Тищук, Дуран — Матяж