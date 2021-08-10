Украина: Первая лига

Наставник Агробизнеса был лучшим среди своих коллег во время минувшего уик-энда.

Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего тренера третьего тура Первой лиги, которым стал Александр Чижевский. Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ.

В третьем туре чемпионата команда 50-летнего украинца — Агробизнес, уверенно обыграла Краматорск со счетом 2:0.

После трех туров у Агробизнеса одна ничья, одна победа и одно поражение и сейчас команда из Волочинска занимает девятое место в Первой лиге.

Свой следующий матч Агробизнес проведет против Полесья. Игра состоится 13 августа, в 17:30.

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