Наставник Агробизнеса был лучшим среди своих коллег во время минувшего уик-энда.
Александр Чижевский, fcab.com.ua
10 августа 2021, 14:37
Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего тренера третьего тура Первой лиги, которым стал Александр Чижевский. Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ.
В третьем туре чемпионата команда 50-летнего украинца — Агробизнес, уверенно обыграла Краматорск со счетом 2:0.
После трех туров у Агробизнеса одна ничья, одна победа и одно поражение и сейчас команда из Волочинска занимает девятое место в Первой лиге.
Свой следующий матч Агробизнес проведет против Полесья. Игра состоится 13 августа, в 17:30.
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