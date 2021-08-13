Украина: Первая лига

Бразильский нападающий прокомментировал свой переход в стан харьковчан.

Металлист презентовал своего нового нападающего Пейшото. Бразильский нападающий в комментарии клубной пресс-службе рассказал о первых впечатлениях и о том, с кем советовался перед переходом.

"Я очень доволен, что подписал контракт с большим европейским клубом. Знаю очень многое об этом клубе, потому что немало бразильцев играло за Металлист. Тайсон, Диего Соуза, Клейтон Шавьер, Моледо... Я знаком с ними и могу вас заверить: о Металлисте в Бразилии знают многие.

Мой кумир? Это бразильский форвард Адриано.

Советовался ли с Жо и Маилтоном? Я разговаривал со всеми бразильцами, которые играют в Металлисте. Советовался с Маилтоном, также с Риаскосом, который ранее выступал в Бразилии. Кроме того, я говорил с Тайсоном.

Хочется показать себя болельщикам, забить много голов. Вчера я приехал, увидел, что здесь все хорошо. И я хочу показать себя на поле президенту и болельщикам. Я первый раз приехал в большой европейский клуб, и это для меня большой шанс. Буду в каждой игре стараться показать свой лучший футбол", — приводит слова Пейшото официальный сайт харьковчан.

В текущем розыгрыше чемпионата Бразилии Матеус Пейшото отметился семью забитым голами и входит в число лидеров в гонке бомбардиров.