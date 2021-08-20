Украина: Первая лига

Футболист рассказал о своем переходе.

Новичок харьковского Металлиста Вячеслав Танковский прокомментировал свой переход в клуб.

"Я много разговаривал, очень долго ждал – месяца полтора где-то – пока это все решится. Сначала хотели в аренду, но я был категорически против.

Потому что уже надоело ездить по арендам, хочется перейти на полноценный контракт и работать с командой.

Металлист – большой клуб, который играл в высшей лиге, Лиге Европы. Зрители здесь любят футбол, и это мне понравилось. Готов здесь играть", — сказал Танковский.

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