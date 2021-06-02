Молодые футболисты получат шанс в составе дончан.
Артем Бондаренко, фото Мариуполь
02 июня 2021, 01:05
Новый главный тренер донецкого Шахтера решил взять на сборы с командой несколько футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за Мариуполь.
Как стало известно Футбол NEWS, Артем Бондаренко, Даниил Сикан, Вячеслав Танковский и Олег Очеретько будут тренироваться с основой "горняков".
Отметим, что Первый этап подготовки к новому сезону стартует 14 июня на клубной базе Шахтера в Святошино.
Далее Шахтер планирует отправится в Австрию, но будет готов учесть пожелания Роберто Де Дзерби.