Украина: Первая лига

Директор киевского клуба посетовал на судейство в матче против харьковской команды, однако заявил, что Оболонь будет и дальше играть в Первой лиге.

В матче пятого тура Первой лиги харьковский Металлист разгромил киевскую Оболонь в гостевом матче (0:3).

Киевский клуб посетовал на судейство матча, обратившись к УАФ и ПФЛ с заявлением, в котором киевский клуб заявил, что происходит "изнасилование украинского футбола".

После этого вице-президент Металлиста Евгений Красников прокомментировал письмо Оболони, призвав пресекать попытки "дискредитации" харьковского клуба.

Спустя некоторое время слово взял директор Оболони Александр Резниченко, который вновь напомнил о проблемах в судейском корпусе, однако заявил, что киевская команда не планирует сниматься с розыгрыша Первой лиги.

"Такое впечатление, что о нас взяли и вытерли ноги. Потому что происходящее на поле с первых минут давало повод понимать, какой будет результат. Я обратился с официальным письмом к президенту ПФЛ, чтобы был созван Совет лиг для обсуждения этого вопроса.

Однозначно Оболонь сниматься не будет. Пугать мы никого не будем. Мы понимаем, что мы никого не испугаем. Возможно кому-то будет в радость, если Оболонь снимется. Но всеми доступными методами, которые будет разрешать регламент, ну и руководство УАФ, мы будем с этими моментами бороться", — приводит слова Резниченко ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, Металлист идет на первой строчке в Первой лиге, набрав 15 очков после пяти сыгранных матчей. Оболонь занимает восьмую строчку, имея 7 очков после четырех сыгранных матчей.