Украина: Первая лига

Вице-президент Металлиста выступил в защиту клуба.

Руководство Металлиста отреагировало на заявление Оболони относительно плохого судейства в очной встрече.

"С начала чемпионата наши соперники, а именно Альянс и Оболонь, публично пытаются опорочить честное имя футбольного клуба Металлист.

Я обращаюсь к руководству Украинской ассоциации футбола и Профессиональной футбольной лиги не оставлять данные слова без внимания.

После нашей игры с Альянсом клуб из Липовой Долины сделал массу заявлений о предвзятом судействе, о том, что они снимаются с чемпионата, высказались о каком-то изнасиловании.

Сегодня еще один клуб пожаловался на изнасилование. Действия арбитра матча Альянс — Металлист были признаны на 100% верными, а голословные обвинения и попытки шантажа остались без внимания.

Сегодня такую же позицию, как Альянс, занимает Оболонь.

Обращаюсь к вам с просьбой жестко пресечь попытки дискредитации ФК Металлист. Руководству же футбольных клубов Оболонь и Альянс рекомендую воспринимать заслуженные поражения с достоинством, а не сваливать на судей, изнасилование и т.д.", — приводит слова Красникова официальный сайт харьковчан.

Напомним, что ранее с Первой лиги чуть не снялся Альянс из Липовой Долины после матча с Металлистом.