Вице-президент Металлиста выступил в защиту клуба.
Евгений Красников, фото Металлист
25 августа 2021, 18:58
Руководство Металлиста отреагировало на заявление Оболони относительно плохого судейства в очной встрече.
"С начала чемпионата наши соперники, а именно Альянс и Оболонь, публично пытаются опорочить честное имя футбольного клуба Металлист.
Я обращаюсь к руководству Украинской ассоциации футбола и Профессиональной футбольной лиги не оставлять данные слова без внимания.
После нашей игры с Альянсом клуб из Липовой Долины сделал массу заявлений о предвзятом судействе, о том, что они снимаются с чемпионата, высказались о каком-то изнасиловании.
Сегодня еще один клуб пожаловался на изнасилование. Действия арбитра матча Альянс — Металлист были признаны на 100% верными, а голословные обвинения и попытки шантажа остались без внимания.
Сегодня такую же позицию, как Альянс, занимает Оболонь.
Обращаюсь к вам с просьбой жестко пресечь попытки дискредитации ФК Металлист. Руководству же футбольных клубов Оболонь и Альянс рекомендую воспринимать заслуженные поражения с достоинством, а не сваливать на судей, изнасилование и т.д.", — приводит слова Красникова официальный сайт харьковчан.
Напомним, что ранее с Первой лиги чуть не снялся Альянс из Липовой Долины после матча с Металлистом.