Украина: Первая лига

В Первой лиге Украины вновь назревает скандал из-за судейства.

Руководство Оболони осталось недовольно работой главного арбитра встречи с Металлистом и написало открытое письмо в УАФ и ПФЛ.

"Открытое письмо ФК Оболонь к президенту УАФ и президенту ПФЛ

Уважаемые Андрей Васильевич и Александр Валентинович!

То, что произошло 22 августа 2021 в матче 5-го тура Чемпионата ПФЛ Украины между командами ФК Металлист (Харьков) и ФК Оболонь (Киев) с помощью арбитра Серпутько Г., на 1-й минуте поставил сомнительный пенальти в наши ворота, а также предвзято трактовал эпизоды в пользу команды соперника на протяжении всей игры, мы расцениваем как изнасилование не только футбольного клуба Оболонь, но и всего украинского футбола.

Люди, которые это делают, уверены, что не понесут никакого наказания. И эти процессы в нынешнем чемпионате чаще всего происходят в матчах с участием ФК Металлист.

Статистика впечатляющая: за пять туров чемпионата Первой лиги — пять пенальти в ворота соперников Металлиста и четыре удаления.

Мы понимаем, что многие ждут возвращения ФК Металлист в высший дивизион украинского футбола, но призываем к честности и соблюдению спортивного принципа и морали.

Мы, возможно, и не обращались бы к Вам с таким обращением, но этим заявлением также хотим поддержать украинских болельщиков, и в том числе болельщиков ФК Металлист, которые хотят видеть честный футбол, а не судейский произвол, который происходит на футбольном поле . Они не желают, чтобы в адрес их любимой команды снова раздавалось непристойное скандирование с трибун, подобные тем, которые звучали в адрес бывшего ФК Металлист.

И записка, которую передали нам болельщики ФК Металлист в поддержку нашего Клуба, предоставила нам дополнительные силы и уверенность в том, что настоящие болельщики видят, кто играет в честный футбол, а кто — нет, и ради таких болельщиков нужно продолжать играть в футбол.

Призываем все клубы ПФЛ придерживаться честных спортивных принципов и морали, уважать непосредственных участников чемпионата и их болельщиков.

ФК Оболонь и его болельщики надеются, что Вы, как руководители украинского футбола, дадите официальную, справедливую оценку тем негативным процессам, которые происходят в нашем футболе и наведете элементарный порядок в турнире Первой лиги.

С уважением, ФК Оболонь", — гласит заявление киевского клуба.

Напомним, что ранее с Первой лиги чуть не снялся Альянс из Липовой Долины после матча с Металлистом.