Украина: Первая лига

Киевляне показали фанатам нарезку судейства в матче Первой лиги.

Матч пятого тура Первой лиги между харьковским Металлистом и киевской Оболонью (3:0) завершился очередным скандалом.

Руководство Оболони осталось недовольно работой главного арбитра встречи и отправило открытое письмо в УАФ и ПФЛ, где говорилось о том, что матч против Металлиста — это "изнасилование украинского футбола".

После этого, по разным СМИ "гуляла" информация о том, что "пивовары" снимутся с розыгрыша Первой лиги, однако эти слухи развеял директор Оболонь, заявив, что команда продолжит свои выступления в ПФЛ.

Спустя некоторое время пресс-служба Оболони опубликовала ролик, где собрали все спорные момента скандального матча.

Стоит отметить, что по итогам шести туров Металлист возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 18 турнирных балов. Оболонь идет на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе восемь очков после 5 сыгранных матчей.