Украина: Первая лига

Форвард выступал за криворожский клуб с февраля этого года.

Кривбасс на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Ярослава Квасова.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Квасов перебрался в криворожский клуб в феврале этого года и с тех пор провел 11 матчей, в которых забил три мяча.

Отметим, что после шести туров Первой лиги Кривбасс набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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