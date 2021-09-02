Форвард выступал за криворожский клуб с февраля этого года.
Ярослав Квасов, ФК Кривбасс
02 сентября 2021, 17:20
Кривбасс на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Ярослава Квасова.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
Квасов перебрался в криворожский клуб в феврале этого года и с тех пор провел 11 матчей, в которых забил три мяча.
Отметим, что после шести туров Первой лиги Кривбасс набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
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