Легендарный хорватский полузащитник клуба из Кривого Рога признался, что в Кривбассе отыграл лучшие годы своей карьеры.
Младен Бартулович. Фото ФК Кривбасс
03 сентября 2021, 15:10
Бывший футболист Кривбасса Младен Бартулович, который ныне выступает за Ингулец из Петрово, поделился эмоциями от возрождения криворожского клуба.
Футболист заявил, что очень рад возрождению своего бывшего клуба, и заявил, что очень хочет попасть на открытие обновленного стадиона в Кривом Роге.
"Очень обрадовался, когда узнал, что Кривбасс возрождается. Очень приятно, что клуб вернулся и теперь большими шагами намерен ворваться в УПЛ. Слежу за каждым матчем, радуюсь каждой победе. Воспоминания о выступлениях за «Кривбасс» только лучшие, ведь здесь провел немало сезонов, сыграл много матчей.
Очень часто вспоминаю все: свои голы за красно-белых, победы, и поражения также, это футбол. С Кривбассом у меня связано очень много приятных эмоций и воспоминаний.
Лучшие годы? — Это действительно так. Я рад, что защищал честь великого украинского клуба и стал частью его истории. Мой самый памятный гол? Наверное, в ворота «Зари» ударом со стандарта. Относительно лучшего матча, то выделил бы игру против «Шахтера». Да, проиграли дома 0:3 или 0:4, кажется. Но тогда стадион был заполнен, и мы хорошо играли. Команда завершила первую часть сезона на четвертой строчке. Этот матч навсегда в моей памяти
Стадион? — Уверен, строительство завершится как можно скорее и у «Кривбасса» будет новенький стадион. Кривой Рог заслуживает иметь команду в УПЛ и современный стадион. Криворожским болельщикам хотел бы пожелать скорейшего возвращения любимого клуба в УПЛ, – сказал Бартулович", цитирует хорвата кресс-служба Кривбасса.
Напомним, Младен Бартулович защищал цвета Кривбасса в период 2008-2010 и 2011-2013 годах.
Ранее сообщалось, что Кривбасс расторг контракт с форвардом Ярославом Квасовым.