Украина: Первая лига

Легендарный хорватский полузащитник клуба из Кривого Рога признался, что в Кривбассе отыграл лучшие годы своей карьеры.

Бывший футболист Кривбасса Младен Бартулович, который ныне выступает за Ингулец из Петрово, поделился эмоциями от возрождения криворожского клуба.

Футболист заявил, что очень рад возрождению своего бывшего клуба, и заявил, что очень хочет попасть на открытие обновленного стадиона в Кривом Роге.

"Очень обрадовался, когда узнал, что Кривбасс возрождается. Очень приятно, что клуб вернулся и теперь большими шагами намерен ворваться в УПЛ. Слежу за каждым матчем, радуюсь каждой победе. Воспоминания о выступлениях за «Кривбасс» только лучшие, ведь здесь провел немало сезонов, сыграл много матчей.

Очень часто вспоминаю все: свои голы за красно-белых, победы, и поражения также, это футбол. С Кривбассом у меня связано очень много приятных эмоций и воспоминаний.

Лучшие годы? — Это действительно так. Я рад, что защищал честь великого украинского клуба и стал частью его истории. Мой самый памятный гол? Наверное, в ворота «Зари» ударом со стандарта. Относительно лучшего матча, то выделил бы игру против «Шахтера». Да, проиграли дома 0:3 или 0:4, кажется. Но тогда стадион был заполнен, и мы хорошо играли. Команда завершила первую часть сезона на четвертой строчке. Этот матч навсегда в моей памяти

Стадион? — Уверен, строительство завершится как можно скорее и у «Кривбасса» будет новенький стадион. Кривой Рог заслуживает иметь команду в УПЛ и современный стадион. Криворожским болельщикам хотел бы пожелать скорейшего возвращения любимого клуба в УПЛ, – сказал Бартулович", цитирует хорвата кресс-служба Кривбасса.

Напомним, Младен Бартулович защищал цвета Кривбасса в период 2008-2010 и 2011-2013 годах.

Ранее сообщалось, что Кривбасс расторг контракт с форвардом Ярославом Квасовым.