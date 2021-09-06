Украина: Первая лига

Александр Грицай подвел итоги проигранного матча в Харькове.

Харьковский Металлист комфортно обыграл ВПК-Агро в рамках матча седьмого тура Первой лиги (2:0).

Наставник днепропетровской команды Александр Грицай подвел итоги проигранного матча, отметив невероятную атмосферу в Харькове.

"В Харькове была прекрасная атмосфера, полные трибуны, шикарное поле – это однозначный плюс для наших ребят, что они окунулись в такую атмосферу. Металлист сейчас показывает такой футбол, которому можно поучиться и нам, и даже некоторым командам премьер-лиги.

Пропустили быстрый гол, но порадовало, что ребята не сломались, стремились играть в свою игру, выбегали в контратаки, но не сложилось с реализацией", — приводит слова Грицая клубная пресс-служба.

Ранее о матче высказался наставник Металлиста Александр Кучер, который заявил, что его команда должна была "добивать" ВПК-Агро.

