Украина: Первая лига

Харьковчане упрочили свое лидерство в Первой лиге.

В седьмом туре первенства Первой лиги Металлист одержал седьмую победу, на сей раз над ВПК-Агро.

Александр Кучер по разным причинам был вынужден обойтись без нескольких лидеров, что сказалось на игре хозяев, которые не владели привычным тотальным превосходством над соперником.

Тем не менее, уже на третьей минуте Пейшото, забивающий в каждом матче после перехода в Металлист, открыл счет.

А на 80-й минуте, ликвидируя попытку Танчика выйти один на один, заработал удаление и 11-метровый Палюх.

Судейский приговор четко реализовал Пейшото, на счету которого теперь 5 голов в четырех матчах чемпионата и 1 мяч в одном кубковом поединке.

Набрав 21 очко, Металлист уверенно возглавляет Первую лигу опережая ближайшего преследователя, Кривбасс, на 5 очков. Правда, у криворожцев игра в запасе.

Металлист — ВПК-Агро 2:0

Голы: Пейшото, 3, 81 с пенальти.

Металлист: Рыбка, Танчик, Федорив, Мизюк, Шопин, Романюк, Сарапий, Банада (Белый, 46), Танковский (Демченко, 46), Подлепенец (Поступаленко, 74), Пейшото (Рязацев, 90+2).

ВПК-Агро: Махновский, Де Паула, Слива, Палюх, Хубутия, Косовский (Е.Шевченко, 89), Коберидзе (Жезус, 85), Литвиненко (Наполов, 85), Дудик, Будняк, Колесник.

Предупреждения: Сарапий, Федорив, Подлепенец, Романюк — Колесник, Слива, Косовский.

Удаление: Палюх, 80.