Украина: Первая лига

Главный тренер Металлиста прокомментировал очередную победу своей команды.

Седьмая подряд победа Металлиста в Первой лиге порадовала тренера, но Александр Кучер считает, что надо было агрессивнее действовать в дебюте матча.

"Игра получилась непростая, хотя удалось быстро забить, могли тут же увеличить счет, – цитирует тренера официальный сайт Металлиста. – если бы забили, то можно и нужно было добивать соперника. Но ВПК-Агро создал нам немало трудностей и даже мог забить после своего единственного момента. Благо, все закончилось хорошо".

"Сегодня мы не смогли задействовать всех сильнейших игроков. Фомин только начал заниматься в общей группе, и я не рискнул использовать его в матче, который обещал быть жестким, после недавнего перелома ребра. Также восстанавливаются после небольших повреждений Балули, Риаскос и Маилтон. Но скоро ребята будут в строю".

"Перед матчем я напомнил, что в прошлом сезоне ВПК-Агро нанес тогда еще Металлу единственное поражение, и те ребята, которые были с нами год назад, наверняка стремились взять реванш".

После семи побед в семи турах Металлист уверенно лидирует в Первой лиге.

Следующий матч Металлист проведет против Краматорска в воскресенье, 12 сентября. Поединок должен был стать для команды Александра Кучера гостевым, но по договоренности сторон пройдет в Харькове.