Украина: Первая лига

Защитник подвел итоги победного матча против ВПК-Агро.

Харьковский Металлист комфортно обыграл ВПК-Агро в рамках матча седьмого тура Первой лиги (2:0).

Защитник харьковской команды Эдуард Сарапий подвел итоги победного матча, отметив поддержку харьковских фанатов.

Хорошая игра, в которой нам противостояла бойцовская команда. Надо было после первого гола сразу додавить, и уже было бы легче. А так, мы дали небольшую слабину, они почувствовали это и получилась такая боевая игра. Нам это и главный тренер сказал: надо было раньше закрывать игру, и не было бы таких проблем.

Атмосфера? - Это прекрасно. Наверное, ни у кого в Украине нет такой поддержки. А может, и не только в Украине. Всем благодарен за это. Болейте, болейте еще больше за нас, – сказал Сарапий в комментарии клубной пресс-службе.

Ранее о матче высказался наставник Металлиста Александр Кучер, который заявил, что его команда должна была "добивать" ВПК-Агро.