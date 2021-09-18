Украина: Первая лига

Наставник Металлиста Александр Кучер подвел итоги матча с Полесьем.

Харьковский Металлист спасся от поражения в матче с житомирским Полесьем в рамках девятого тура Первой лиги, забив гол в концовке встречи.

Наставник харьковчан Александр Кучер подвел итоги ничейной игры, похвалив соперника.

"Эмоции положительные. Хорошая игра получилась. С нашей стороны было много моментов. Хотелось, чтобы была реализация получше. В принципе, все получилось у нас.

Стандарты? - Как мы говорили, так и получилось. Команда сыграла за счет стандарта, за счет сильных качеств. Немного недосмотрели, они хорошо сыграли в атаке – заблокировали игрока, пробили и забили.

В принципе, я больше не видел ничего. У нас было множеств моментов, нам надо их реализовывать. Хромает реализация. Все видели, что мы могли больше забивать, чем один мяч. Это футбол – тем он и крашен. Во втором тайме они закрывались. Команда выигрывала в счете и, конечно, играла по результату. Ожидала шанс в контратаке, может, на стандарте где-то, мы искали счастье в атаке.

Претензии? — Нет никаких. Я поздравил, сказал, что молодцы, надо продолжать с таким же настроем, желанием и самоотдачей выходить в следующих матчах. Думаю, у нас все получится", — сказал Кучер в комментарии клубной пресс-службе.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Металлист — Полесье.

Напомним, Металлист уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 25 турнирных очков после девяти сыгранных матчей. Полесье идет на третей строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных пунктов.