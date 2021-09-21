Украина: Первая лига

Кадим Харрис дал первое интервью в качестве футболиста харьковского клуба.

Накануне харьковский Металлист, который выступает в Первой лиге, подписал английского полузащитника Кадима Харриса.

Англичанин рассказал о причинах переезда в Украину, поделившись впечатлениями от перехода в харьковский клуб.

"Металлист – это большой клуб с собственным путем и еврокубками на прицеле. Я хочу быть частью этого проекта. У меня такое же видение футбола, как у клуба.

Металлист заслуживает быть в Премьер-лиге. Надеюсь, мой опыт поможет команде решить поставленные задачи.

Мне понравились страна, клуб, тренерский штаб, игроки. Я здесь пару дней и пока в восторге", — приводит слова Харриса ТК Футбол 1/2/3.

Ранее президент Металлиста Александр Ярославский признался, что он в восторге от харьковских фанатов.