Украина: Первая лига

Президент Металлиста Александр Ярославский обещает, что харьковский клуб станет еще сильнее.

Харьковский Металлист спасся от поражения в матче с житомирским Полесьем в рамках девятого тура Первой лиги, забив гол в концовке встречи.

Президент харьковского клуба Александр Ярославский подвел итоги игры, поблагодарив фанатов за невероятную атмосферу на стадионе.

"Ну классные впечатления, о чем говорить. Прежде всего, спасибо болельщикам, они всегда создают атмосферу, которой нет нигде. Это отметили все наши гости, друзья. Поэтому, в первую очередь, это наши болельщики, наш город Харьков и, естественно, команда.

Я уверен, что она будет от матча к матчу прибавлять и наберет те кондиции, на которые рассчитываем и мы, и харьковчане, и гости города. Ну и вряд ли рассчитывают наши оппоненты", — цитирует Ярославского клубная пресс-служба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Металлист — Полесье.

Напомним, Металлист уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 25 турнирных очков после девяти сыгранных матчей. Полесье идет на третей строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных пунктов.