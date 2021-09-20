Украина: Первая лига

Футболиста представили официально.

Бывший вингер Кардиффа, Брентфорда и других клубов Кадим Харрис перешел в Металлист.

Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с футболистом. Он взял себе 30 номер.

Последним клубом футболиста был Шеффилд Уэнсдей, который он покинул по окончанию минувшего сезона. Команда покинула Чемпионшип.

Отметим, что Харрис стал первым английским легионером в украинском футболе. Он имеет опыт выступлений в АПЛ. На его счету 13 матчей и один забитый гол в Премьер-лиге.

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