Футболиста представили официально.
Кадим Харрис, ФК Металлист
20 сентября 2021, 20:53
Бывший вингер Кардиффа, Брентфорда и других клубов Кадим Харрис перешел в Металлист.
Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с футболистом. Он взял себе 30 номер.
Последним клубом футболиста был Шеффилд Уэнсдей, который он покинул по окончанию минувшего сезона. Команда покинула Чемпионшип.
Отметим, что Харрис стал первым английским легионером в украинском футболе. Он имеет опыт выступлений в АПЛ. На его счету 13 матчей и один забитый гол в Премьер-лиге.
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