Украина: Первая лига

Футболист высказался о матче против Кривбасса.

В рамках 10 тура Первой лиги Металлист на выезде не заметил криворожский Кривбасс (0:5).

Полузащитник харьковчан Евгений Подлепенец прокомментировал исход матча и высказался о решении закрыть фанатов клуба в клетке.

"Очень хорошая игра в нашем исполнении. Кривбасс начал навязывать нам борьбу, делать много длинных передач, но мы с этим справились. Первый тайм был более равный, во втором мы полностью взяли игру под свой контроль и сделали большую разницу в этом матче.

Как я забивал? Пошла передача на дальнюю штангу, Мизюк сбросил головой, я просто выпрыгнул и ударил по воротам, случился рикошет — и гол. Это был очень принципиальный матч, особенно в Кривом Роге, где все болели за Кривбасс. Жаль, что наших болельщиков закрыли за забором, это было не очень гостеприимно. Но мы выиграли и посвящаем эту победу им. У нас отличный коллектив, мы играем друг за друга и видим очень положительный результат", — сказал футболист.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.