Украина: Первая лига

Состоялись заключительные поединки десятого тура Первой лиги.

Завершились заключительные поединки десятого тура Первой лиги Украины.

В первом матче Альянс из Липовой Долины в гостях одержал минимальную победу над Кремнем из Кременчуга со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит в середине второго тайма, а его автором стал Поднебенной.

Кремень – Альянс 0:1

Гол: Поднебенной, 65.

Кремень: Старченко, Белоусов, Головко, Орел, Сидоренко, Панчишин, Сейтхалилов (Кошман, 69), Галоян (Мурашов, 72), Белоус, Виталий Бойко, Галата.

Альянс: Важинский, Пикуль, Неплях, Писный, Рогозинский, Лучик (Лебеденко, 57), Карноза (Ярошенко, 67), Шарай (Шмигельский, 87), Сидоренко (Пиднебенной, 52), Агапов, Загинайлов (Шпиренок, 90+3).

Предупреждения: Орел — Лучик.

Во второй игре тернопольская Нива на своем поле уступила приехавшему в гости Прикарпатью со счетом 0:2. Победу команде из Ивано-Франковска принесли забитые мячи в исполнении Цюцюры и Барчука.

Нива Тернополь – Прикарпатье 0:2

Голы: Цюцюра, 45+1, Барчук, 54.

Нива: Механив, Хруставка, Вовченко, Дворовенко, Мороз, Процив, Волохатый, Дедух (Малащук, 46), Бычек (Гатала, 57), Демчук (Зинь, 86), Ризнык (Кисленко, 57).

Прикарпатье: Пицан, Квасный, Пыско, Матушевский, Лэнь, Семотюк, Волошинович (Кузьмин, 67), Цюцюра (Хома, 81), Сондей (Рудюк, 90+2), Воробчак, Барчук (Толочко, 72).

Предупреждения: Демчук, Вовченко — Матушевский, Квасный.