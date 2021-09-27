Состоялись заключительные поединки десятого тура Первой лиги.
Нива Тернополь – Прикарпатье, ФК Прикарпатье
27 сентября 2021, 22:40
Завершились заключительные поединки десятого тура Первой лиги Украины.
В первом матче Альянс из Липовой Долины в гостях одержал минимальную победу над Кремнем из Кременчуга со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит в середине второго тайма, а его автором стал Поднебенной.
Кремень – Альянс 0:1
Гол: Поднебенной, 65.
Кремень: Старченко, Белоусов, Головко, Орел, Сидоренко, Панчишин, Сейтхалилов (Кошман, 69), Галоян (Мурашов, 72), Белоус, Виталий Бойко, Галата.
Альянс: Важинский, Пикуль, Неплях, Писный, Рогозинский, Лучик (Лебеденко, 57), Карноза (Ярошенко, 67), Шарай (Шмигельский, 87), Сидоренко (Пиднебенной, 52), Агапов, Загинайлов (Шпиренок, 90+3).
Предупреждения: Орел — Лучик.
Во второй игре тернопольская Нива на своем поле уступила приехавшему в гости Прикарпатью со счетом 0:2. Победу команде из Ивано-Франковска принесли забитые мячи в исполнении Цюцюры и Барчука.
Нива Тернополь – Прикарпатье 0:2
Голы: Цюцюра, 45+1, Барчук, 54.
Нива: Механив, Хруставка, Вовченко, Дворовенко, Мороз, Процив, Волохатый, Дедух (Малащук, 46), Бычек (Гатала, 57), Демчук (Зинь, 86), Ризнык (Кисленко, 57).
Прикарпатье: Пицан, Квасный, Пыско, Матушевский, Лэнь, Семотюк, Волошинович (Кузьмин, 67), Цюцюра (Хома, 81), Сондей (Рудюк, 90+2), Воробчак, Барчук (Толочко, 72).
Предупреждения: Демчук, Вовченко — Матушевский, Квасный.