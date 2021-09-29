Украина: Первая лига

Наставник Металлиста был лучшим в 10-м туре.

В рамках 10-го тура Первой Лиги харьковский Металлист разгромил в гостях криворожский Кривбасс 0:5.

По итогам тура Всеукраинское объединение тренеров приняло участие в голосовании, на котором с отрывом победил Александр Кучер, набрав 4,8 балла из 5 возможных.

Кучер получил свою награду, заработав следующие баллы:

Номинальный результат команды — 5;

Трудности в управлении подопечными — 4;

Мастерство работы с кадрами — 5;

Тренерская работа — 5;

Накопительный критерий — 5.

После десяти сыгранных туров Металлист единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая Кривбасс, который идет на втором месте, на 8 очков.