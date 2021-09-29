Наставник Металлиста был лучшим в 10-м туре.
Александр Кучер, ФК Металлист
29 сентября 2021, 17:02
В рамках 10-го тура Первой Лиги харьковский Металлист разгромил в гостях криворожский Кривбасс 0:5.
По итогам тура Всеукраинское объединение тренеров приняло участие в голосовании, на котором с отрывом победил Александр Кучер, набрав 4,8 балла из 5 возможных.
Кучер получил свою награду, заработав следующие баллы:
Номинальный результат команды — 5;
Трудности в управлении подопечными — 4;
Мастерство работы с кадрами — 5;
Тренерская работа — 5;
Накопительный критерий — 5.
После десяти сыгранных туров Металлист единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая Кривбасс, который идет на втором месте, на 8 очков.