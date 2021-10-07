Украина: Первая лига

Специалист оценил свой дебютный матч во главе Кривбасса.

Главный тренер Кривбасса Александр Бабич прокомментировал победу над Волынью в Первой лиге со счетом 2:1.

"Я советовался с помощниками, решали, кто будет играть. На самом деле, у нас пока не такой большой выбор. Поэтому я хотел, чтобы сыграли футболисты, которые демонстрируют комбинационный футбол и могут обыграть один в один. Те же Татарков, Вагнер, Илич, который вышел с первых минут. Хорошо они выглядели или плохо, будем разбираться.

Я вижу, что все ребята отдались по максимуму. Да, есть некоторые вопросы, поэтому будем после игры разбираться. Хочу видеть немного другой футбол в исполнении Кривбасса. Хочу видеть футбол, который не будет держать в напряжении до последних минут, а футбол за счет более качественной и грамотной игры в обороне и в атаке".

"Я не волшебник. За три дня что-то кардинально изменить мы не в состоянии. Была задача максимально больше работать с мячом внизу, оставить соперника без мяча. И моментами нам это удавалось. Пошла нервная игра, когда пропустили гол. И, признаемся, пока еще мы не готовы доводить такие матчи до более уверенного счета. Но отмечу неплохие отрезки по владению и по прессингу.

Что касается моей адаптации в Кривом Роге, то многие мои друзья здесь играли и добивались хороших результатов. Тот же Лавренцов – легенда того бронзового Кривбасса. Просил его, чтобы он привез две бронзовые награды, чтобы показать ребятам. У меня адаптации как таковой не было, ведь я комфортно себя чувствую в Кривом Роге", — рассказал Бабич.