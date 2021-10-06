Футболист перебрался в Кривой Рог из Болгарии.
ФОТО ФК КРИВБАСС
06 октября 2021, 15:55
Кривбасс на своем сайте объявил о подписании полузащитника пловдивского Локомотива Кристана Илича.
Футболиста уже заявили на сезон. Он будет выступать под 16 номером.
25-летний Илич выступал за австрийские Вайц и Хартберг и шотландский Мазервелл.
За болгарский Локомотив Илич сыграл 28 матчей (2 в Лиге Европы), в которых забил шесть голов.
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