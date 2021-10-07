Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка.

В поединке двенадцатого тура Первой лиги харьковский Металлист в гостях расписал мировую с Горняк-Спортом (1:1).

Подопечные Александра Кучера во второй раз в сезоне потеряли очки. На гол хозяев в исполнении Твердохлиба, харьковчане ответили точным ударом Пейшото в середине второго тайма.

Обзор матча:

Горняк-Спорт — Металлист 1:1

Голы: Твердохлиб, 34 — Пейшото, 73.

Горняк-Спорт (стартовый состав): Климов — Цвиренко, Чуев, Кулаковский, Сафихаров — Семка, Черныш, Жуниор, Мильченко — Кожевников, Твердохлиб.

Металлист (стартовый состав): Рыбка — Мизюк, Шопин, Порох — Поступаленко, Сарапий, Горбунов, Танковский — Пейшото, Харрис.