Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка.
Подолье — Альянс, ФК Подолье
07 октября 2021, 21:27
В поединке двенадцатого тура Первой лиги хмельницкое Подолье на своем поле расписало мировую с приехавшим в гости Альянсом из Липовой Долины (0:0).
После 11 игр Альянс набрал 23 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, а у Подолья 12 матчей и 14 баллов на девятой строчке.
Обзор матча:
Подолье — Альянс 0:0
Подолье (стартовый состав): Кучеренко, Морговский, Воловик, Пернацкий, Корохов, Липовуз, Прихна, Цыбульник, Каверин, Савошко, Карпенко.
Альянс (стартовый состав): Ефанов, Пикуль, Неплях, Писный, Рогозинский, Лучик, Карноза, Шарай, Шмигельский, Сидоренко, Шпыренок.