Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка.

В поединке двенадцатого тура Первой лиги хмельницкое Подолье на своем поле расписало мировую с приехавшим в гости Альянсом из Липовой Долины (0:0).

После 11 игр Альянс набрал 23 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, а у Подолья 12 матчей и 14 баллов на девятой строчке.

Обзор матча:

Подолье — Альянс 0:0

Подолье (стартовый состав): Кучеренко, Морговский, Воловик, Пернацкий, Корохов, Липовуз, Прихна, Цыбульник, Каверин, Савошко, Карпенко.

Альянс (стартовый состав): Ефанов, Пикуль, Неплях, Писный, Рогозинский, Лучик, Карноза, Шарай, Шмигельский, Сидоренко, Шпыренок.