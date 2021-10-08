Украина: Первая лига

Игра Первой лиги должна была пройти 10 октября.

Директор Полесья Владимир Загурский прокомментировал ситуацию с коронавирусом в житомирском клубе.

"Ситуация не очень радужная, потому что у нас минимум 10 подтвержденных случаев ковида.

Можно говорить, что тем составом, который остался, плюс у нас есть травмированные, 10 октября с Краматорском мы сыграть не сможем. Об этом уведомили администрацию ПФЛ, и этот матч будет перенесен на более поздний срок", — сказал Загурский в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, ранее из-за коронавируса Полесье перенесло матчи с Волынью и ВПК-Агро.

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