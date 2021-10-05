В житомирском клубе выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
ФК Полесье
05 октября 2021, 23:19
Поединок двенадцатого тура Первой лиги Украины между Полесьем и ВПК-Агро был перенесен на неопределенный срок из-за новых случаев заражения коронавирусом в житомирском клубе. Об этом сообщает пресс-служба Полесья.
Матч был запланирован на 6 октября. Новая дата будет известна после ее согласования между клубами и ПФЛ.
Ранее из-за такой же причины был перенесен матч между Полесьем и Волынью.
В настоящее время Полесье занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, а ВПК-Агро находится на 14 строчке.
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