Украина: Первая лига

В житомирском клубе выявлены новые случаи заражения коронавирусом.

Поединок двенадцатого тура Первой лиги Украины между Полесьем и ВПК-Агро был перенесен на неопределенный срок из-за новых случаев заражения коронавирусом в житомирском клубе. Об этом сообщает пресс-служба Полесья.

Матч был запланирован на 6 октября. Новая дата будет известна после ее согласования между клубами и ПФЛ.

Ранее из-за такой же причины был перенесен матч между Полесьем и Волынью.

В настоящее время Полесье занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, а ВПК-Агро находится на 14 строчке.

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