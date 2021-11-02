Украина: Первая лига

Наставник Металлиста дал свой комментарий после победы над Альянсом.

Главный тренер харьковского Металлиста Александр Кучер прокомментировал победу своей команды над Альянсом (2:0).

"Главное — есть 3 очка, есть победа. Была хорошая интересная игра со множеством моментов. Конечно, хромала реализация — нужно было забивать свои моменты, и желательно в начале игры, чтобы было легче играть. А так концовка получилась нервозной.

Прессинговали, не останавливались, старались перекрывать, не буду говорить, что мы договаривались. Еще в первом тайме достаточно много отбирали мяч на чужой половине поля, но не могли правильно распорядиться в дальнейшем. Из-за этого и страдала реализация", — считает украинский специалист.

Также Кучер высказался о том, каково играть против команд, которые строят свою тактику от обороны.

"Две команды в нашем чемпионате играют — остальные закрываются. А потом мы выходим на европейскую арену и нам тяжело. С такими командами, скажу так, чем раньше забьешь — тем легче. Быстрее начнут происходить события на футбольном поле. Команда раскроется, постарается атаковать — тогда уже будет футбол", — приводит слова наставника харьковчан официальный сайт Металлиста.

После этой победы Металлист закрепился на первой строчке Первой лиги, имея в своем активе 41 очко после 16-ти игр.

Альянс же находится на четвертой позиции с 26-ю очками.