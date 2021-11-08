Украина: Первая лига

Главный тренер Металлиста прокомментировал очередную победу своей команды.

Александр Кучер считает, что его команда выполнила главную задачу в 17-м туре – взяла три очка в матче против Ужгорода.

"Главное — это победа и три очка, – цитирует главного тренера официальный сайт клуба. – Ужгород ничем не удивил, мы понимали, что будем действовать первым номером, а соперник станет искать счастья на контратаках и при стандартных положениях".

"Порой при своих атаках мы принимали неверные решения, могли забить больше. Над этим аспектом надо еще работать. Недооценки соперника не было".

"Балули мы заменили для того, чтобы дать капитану больше времени для восстановления перед следующими матчами и из-за лимита на легионеров в Первой лиге".

После 17-ти туров Металлист лидирует в Первой лиге с 7-очковым преимуществом.

В следующем матче Металлист примет в Харькове Прикарпатье в субботу, 13 ноября. Перед субботним матчем состоится официальное представление еще одного бразильского легионера Металлиста.