Украина: Первая лига

Главный тренер Металлиста ждет яркой игры в центральном матче тура Первой лиги.

Александр Кучер уверен, что Прикарпатье приедет в Харьков не только за результатом, но и способно продемонстрировать яркую игру.

"Прикарпатье — команда играющая, показывающая хорошие результаты, что сказывается на ее положении в турнирной таблице, – цитирует тренера официальный сайт клуба. – Там собраны опытные ребята, которые умеют играть. Болельщиков ждет интересная игра со множеством моментов".

"Мы же, естественно, будем действовать первым номером, чтобы добыть положительный результат".

Прикарпатье занимает пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги и претендует на повышение в классе. При этом беспроигрышная серия команды составляет шесть матчей, а победная — четыре.

Матч Металлист — Прикарпатье состоится в субботу, 13 ноября. Начало в 17:45.