Украина: Первая лига

Нападающий харьковчан рассказал о планах на сезон.

Нападающий Металлиста Матеус Пейшото в свой день рождения рассказал об адаптации в команде и своих планах стать лучшим бомбардиром Первой лиги.

"Адаптация у меня прошла очень быстро, чувствую себя здесь комфортно. Все меня отлично приняли — тренерский штаб, руководство, коллектив. К тому же, со мной моя семья, что очень важно. Поэтому я действительно чувствую себя как дома.

Стать лучшим бомбардиром Первой лиги — одна из моих задач. Так было и когда я играл в Бразилии, и сейчас в Украине. Ставлю перед собой такую цель", — приводит слова Пейшото официальный сайт Металлиста.

Напомним, что в матче минувшего тура Первой лиги против Прикарпатья Матеус Пейшото забил 12 мяч в чемпионате.