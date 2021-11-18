Украина: Первая лига

Криворожский клуб продолжает радовать болельщиков красочными видеоанонсами своих поединков.

Кривбасс в очередной раз выпустил креативный видеоанонс предстоящего поединка 19 тура Первой лиги Украины против Кремня.

В прошлый раз криворожский клуб сделал анонс в стиле нашумевшего во всем мире корейского сериала Игра в кальмара. На этот раз криворожане анонсировали матч, в котором сделали акцент на новом освещении домашнего стадиона Горняк.

Матч между Кривбассом и Кремнем состоится в воскресенье, 21 ноября, в 17:45 по киевскому времени.

После 18 туров Кривбасс набрал 38 очков и находится на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Металлиста на девять баллов. Кремень занимает предпоследнее, 15 место, имея в своем активе 13 очков.