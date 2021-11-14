Украина: Первая лига

Состоялся очередной поединок 18 тура Первой лиги Украины.

В поединке 18 тура Первой лиги криворожский Кривбасс на своем поле не смог обыграть приехавший в гости Горняк-Спорт.

Встреча закончилась без забитых мячей со счетом 0:0. Из-за этого команда Александра Бабича прервала свою четырехматчевую победную серию, но беспроигрышная серия дошла уже до восьми встреч кряду.

После 18 туров Кривбасс занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков, отставая от лидирующего Металлиста на девять баллов. Горняк-Спорт имеет в своем активе 26 очков и находится на шестой строчке.

Кривбасс — Горняк-Спорт 0:0

Кривбасс: Сарнавский — Татарков, Заименко, Семенов, Мостовой (Горват, 75) — Гордиенко, Рябов (Приходько, 46), Васин (Зотько, 88), Илич (Гонсалвез, 70), Щедрый — Хобленко.

Горняк-Спорт: Клищук, Сафиханов (Клебер, 55), Никитюк, Чуев, Черныш, Семка, Пономарь, Мильченко, Яворский, Твердохлеб (Романов, 83), Понедельник.

Предупреждения: Мостовой — Яворский, Сафиханов, Клебер, Чуев.