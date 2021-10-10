Грузинский легионер может дебютировать в матче Первой лиги против ВПК-Агро.
Зураб Гигашвили, ФК Кривбасс
10 октября 2021, 13:59
Кривбасс на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с грузинским защитником Зурабом Гигашвили.
Грузинский легионер может дебютировать за команду из Кривого Рога уже сегодня, в матче 13 тура Первой лиги против ВПК-Агро.
Последним клубом футболиста был российский Тамбов, за который он провел девять матчей. Также он выступал за молодежную команду Анкарагюджю в чемпионате Турции.
В марте этого года Гигашвили дебютировал за молодежную сборную Грузии в матче против Беларуси (4:1).
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