Украина: Первая лига

Аутсайдер Первой лиги будет собирать новый состав перед второй половиной сезона.

Кремень объявил о прекращении сотрудничества с семью футболистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своей странице в Facebook.

Команду из Кременчуга покинули вратарь Виталий Мирный, проведший девять поединков, а также защитник Александр Головко — 16 матчей.

Помимо них Кремень во второй части сезона не будут представлять сразу пять полузащитников — Денис Белоусов (16 матчей), Сергей Билоус (12), Игорь Кошман (13), Евгений Мурашов (16, три гола) и Виталий Бойко (18, три мяча).

Напомним, в прошлом месяце Кремень уже попрощался с пятью игроками, а также отправил в отставку главного тренера Игоря Столовицкого.

После 20 игр Кремень набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги.