Украина: Первая лига

Ранее специалист работал в Днепре и Никополе.

ВПК-Агро на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Александр Поклонский.

Помощниками 46-летнего украинского специалиста будут Владимир Багмут, Владимир Геращенко, Николай Медин, Павел Таран и Александр Червоный.

Известный в прошлом защитник с 2013 по 2017 годы возглавлял составы Днепра U-19 и U-21, а летом 2017 года он стал главным тренером команды. В 2019 году он стал работать в Днепре-1, где два сезона тренировал команду U-21.

Последним местом работы Поклонского был Никополь, который он возглавлял в первой половине сезона-2021/22. Под его руководством команда набрала 20 очков после 20 игр и заняла 12 место в турнирной таблице Второй лиги в группе Б.

После 20 туров ВПК-Агро набрал 18 очков и находится в зоне вылета — на 14 месте в турнирной таблице Первой лиги.

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