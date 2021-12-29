Харьковчане продолжают работать над усилением состава.
Соррисо, фото Жувентуде
29 декабря 2021, 00:59
Металлист уже вовсю готовится в участию в элитном дивизионе чемпионата Украины и старается усилить состав.
Как сообщает издание Globo, харьковский клуб нацелился на 20-летнего бразильского вингера Жувентуде Сорризо.
Источник отмечает, что на футболиста, который преимущественно играет справа, также претендует один из японских клубов, Гремио, Атлетико Минейро и Брагантино.
Сорризо в текущем сезоне отметился тремя голами и двумя результативными передачами в 46 поединках. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.
Напомним, что Металлист также планирует усилиться полузащитником аргентинского Велес Сарсфилд Херонимо Поблете.