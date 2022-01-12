Украина: Первая лига

В первой половине нынешнего сезона оба футболиста выступали за Кремень.

Прикарпатье на своем официальном сайте объявило о подписании контрактов с защитником Александром Головко и полузащитником Владиславом Сидоренко.

Контракты с обоими футболистами, которые в первой половине сезона выступали за Кремень, рассчитаны до конца 2022 года.

В нынешнем сезоне Головко и Сидоренко провели по 17 поединков в составе Кремня, в которых результативными действиями не отметились.

После 20 игр Прикарпатье набрало 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги Украины.

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