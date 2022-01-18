Наставник Кривбасса подвел итоги первой части сезона, а также поделился планами на будущее своего коллектива.
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18 января 2022, 20:50
Главный тренер криворожского Кривбасса Александр Бабич подвел итог первой половины сезона, после которой его команда занимает второе место.
Специалист отметил, что его тренерский штаб справляется с поставленной задачей выхода в УПЛ.
"Прежде всего я хотел бы поблагодарить предыдущий тренерский штаб за проделанную работу. Футболистам я сказал, что шанс проявить себя будет у каждого — так и произошло. Результат давит на ребят и не дает им раскрыться в полной мере.
Я бы отметил в первом круге нашу победу над Нивой. Тогда соперник впервые сыграл по другой для себя схеме и мы вынуждены были перестраиваться. К тому же поле, болельщики — все это усложняло нашу задачу. А вот не понравилась мне игра против ВПК-Агро. Мы сыграли вничью 0:0, хотя моментов было очень много.
Я бы выделил среди молодых футболистов Дмитрия Семенова и Клима Приходько. Если они окрепнут после сборов, то могут вырасти в хороших футболистов.
Не в первый раз я буду проводить первый зимний сбор в Украине — у нас для этого есть все условия. Во время первого сбора мы будем делать упор на физические кондиции. Второй сбор проведет в Турции, там уже больше будет работы с мячом.
Кривбасс очень дружный, семейный клуб. Футболисты дружат семьями. К тому же, мы очень амбициозны, против Кривбасса всегда всем было тяжело играть", — приводит слова Бабича официальный сайт Кривбасса.
Ранее стало известно о расставании Кривбасса с опытным защитником.