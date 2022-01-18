Украина: Первая лига

Наставник Кривбасса подвел итоги первой части сезона, а также поделился планами на будущее своего коллектива.

Главный тренер криворожского Кривбасса Александр Бабич подвел итог первой половины сезона, после которой его команда занимает второе место.

Специалист отметил, что его тренерский штаб справляется с поставленной задачей выхода в УПЛ.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить предыдущий тренерский штаб за проделанную работу. Футболистам я сказал, что шанс проявить себя будет у каждого — так и произошло. Результат давит на ребят и не дает им раскрыться в полной мере.

Я бы отметил в первом круге нашу победу над Нивой. Тогда соперник впервые сыграл по другой для себя схеме и мы вынуждены были перестраиваться. К тому же поле, болельщики — все это усложняло нашу задачу. А вот не понравилась мне игра против ВПК-Агро. Мы сыграли вничью 0:0, хотя моментов было очень много.

Я бы выделил среди молодых футболистов Дмитрия Семенова и Клима Приходько. Если они окрепнут после сборов, то могут вырасти в хороших футболистов.

Не в первый раз я буду проводить первый зимний сбор в Украине — у нас для этого есть все условия. Во время первого сбора мы будем делать упор на физические кондиции. Второй сбор проведет в Турции, там уже больше будет работы с мячом.

Кривбасс очень дружный, семейный клуб. Футболисты дружат семьями. К тому же, мы очень амбициозны, против Кривбасса всегда всем было тяжело играть", — приводит слова Бабича официальный сайт Кривбасса.

Ранее стало известно о расставании Кривбасса с опытным защитником.